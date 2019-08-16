شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 106.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.12، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.27، بينما حقق الأدنى له عند 106.03.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر تموز/يوليو، والمتوقع أن نشهد ارتفاع تصاريح البناء 3.1% لنحو 1.27 مليون تصريح مقابل تراجع 6.1% عند 1.23 مليون في حزيران/يونيو، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 0.2% لنحو 1.26 مليون منزل مقابل تراجع 0.9% عند 1.25 مليون منزل.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.2 مقابل 98.4 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه تأخر في خفضها لدعم اقتصاد أمريكا، ومضيفاً أن فرض رسوم جمركية على الصين لم يضر بالاقتصاد، بل حقق مليارات الدولارات لبلاده.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وأثقل ذلك آنذاك على أداء الين الذي يعتمده المستثمرين كملاذ آمن، حيث تراجع أمام الدولار بأكثر من الواحد بالمائة وحقق الزوج حينما أفضل أداء يومي له منذ 28 من آذار/مارس من عام 2018.