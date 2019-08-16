شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الرقمية اللايتكوين تستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهر في أعقاب خفض حافز التعدين عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بأكثر من ثلاثة بالمائة أو بما يفوق 2.7$ اليوم الجمعة لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في مطلع الأسبوع الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:33 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.57% إلى مستويات 73.47$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 76.13$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 73.33$، بينما حققت الأعلى لها عند 76.37$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.67$ مليار.

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هذا تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية تفوق 18% لتستكمل مسيرات الأسبوع الماضي في التراجع والتي فاقت 3% بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها، الأمر الذي يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

كما تبلغ حالياً خسائر اللايتكوين خلال الشهر الجاري قرابة 26% بعد أن تلاشت المكاسب التي حققتها في مطلع الأسبوع الماضي، لتستكمل أيضا مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$.