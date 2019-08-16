شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 26 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 للجلسة الثانية في أربعة جلسات، بينما لا تزال بصدد مكاسبها الأسبوعية الثامنة في أثنى عشرة أسبوع من الأدنى لها منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018 وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.17% لتتداول حالياً عند 17.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.25$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.21$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 98.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.13.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر تموز/يوليو، والمتوقع أن نشهد ارتفاع تصاريح البناء 3.1% لنحو 1.27 مليون تصريح مقابل تراجع 6.1% عند 1.23 مليون في حزيران/يونيو، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 0.2% لنحو 1.26 مليون منزل مقابل تراجع 0.9% عند 1.25 مليون منزل.

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ويأتي ذلك قبل صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 97.2 مقابل 98.4 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه تأخر في خفضها لدعم اقتصاد أمريكا، ومضيفاً أن فرض رسوم جمركية على الصين لم يضر بالاقتصاد، بل حقق مليارات الدولارات لبلاده.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن كون بكين تأمل في أن "الولايات المتحدة من جانبها تلتقي مع الصين في منتصف الطريق" حيال القضايا التجارية، وجاء ذلك في أعقاب أفادت بكين بأن التعريفات الأمريكية الأخيرة "تنتهك بشكل خطير" الاجتماع الأخير بين كل من الرئيس الصيني شي جينبينج ونظيره الرئيس الأمريكي ترامب، وقد نوه ترامب أيضا بالأمس لكون أي اتفاق يجب أن يكون "وفق شروطنا".

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.