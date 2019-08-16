شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي لتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسة من الأعلى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي، ولتعد بصدد سادس خسائر أسبوعية في ثمانية أسابيع منذ منتصف آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1099 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1107 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1107، بينما حقق الأعلى له عند 1.1096.

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هذا ويترقب المستثمرين عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص الفائض إلى 18.7 مليار يورو مقابل 20.2 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط تنامي التوقعات بخروج بدون اتفاق بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل في أعقاب توالي بوريس جونسون رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر تموز/يوليو، والمتوقع أن نشهد ارتفاع تصاريح البناء 3.1% لنحو 1.27 مليون تصريح مقابل تراجع 6.1% عند 1.23 مليون في حزيران/يونيو، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 0.2% لنحو 1.26 مليون منزل مقابل تراجع 0.9% عند 1.25 مليون منزل.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 97.2 مقابل 98.4 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه تأخر في خفضها لدعم اقتصاد أمريكا، ومضيفاً أن فرض رسوم جمركية على الصين لم يضر بالاقتصاد، بل حقق مليارات الدولارات لبلاده.