شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ مطلع هذا العام للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.64% لتتداول عند مستويات 55.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.74$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.50% لتتداول عند 58.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.41$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.08% إلى مستويات 98.21 مقارنة بالافتتاحية عند 98.13.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر تموز/يوليو، والمتوقع أن نشهد ارتفاع تصاريح البناء 3.1% لنحو 1.27 مليون تصريح مقابل تراجع 6.1% عند 1.23 مليون في حزيران/يونيو، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 0.2% لنحو 1.26 مليون منزل مقابل تراجع 0.9% عند 1.25 مليون منزل.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 97.2 مقابل 98.4 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه تأخر في خفضها لدعم اقتصاد أمريكا، ومضيفاً أن فرض رسوم جمركية على الصين لم يضر بالاقتصاد، بل حقق مليارات الدولارات لبلاده.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص الفائض إلى 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر مقابل 2.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز 2.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 440.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات أعلى 3% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن آمال بكين في أن "الولايات المتحدة من جانبها تلتقي مع الصين في منتصف الطريق" حيال القضايا التجارية، وجاء ذلك في أعقاب أفادت الصين بأن التعريفات الأمريكية "تنتهك بشكل خطير" الاجتماع الأخير بين كل من الرئيس الصيني شي جينبينج ونظيره الرئيس الأمريكي ترامب، وقد نوه ترامب أيضا بالأمس لكون أي اتفاق يجب أن يكون "وفق شروطنا".

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.

وعلى الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل عن كون المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مبالغ فيها وأن تلك المخاوف تؤثر على التوقعات حيال الطلب العالمي على النفط، موضحاً أن الطلب العالمي على النفط في الوقت الراهن يعد مقبول وأنه من المفترض أن يشهد نمو خلال الأشهر المقبلة.

كما نوه وزير النفط الكويتي الفاضل الاثنين الماضي لكون بلاده خفضت إنتاجها النفطي خلال تموز/يوليو 60% أكثر من المطلوب منها وفقاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والذي يقتدي بخفض الإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء في أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

ونود الإشارة، لكون تصريحات الوزير الكويتي الفاضل، جاءت في أعقاب تنامي قلق الأسواق من جراء تصاعد حدة الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً وبعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري والمقبل إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2019 وإلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 764 منصة خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر، لتعكس تراجعها للأسبوع السادس على التوالي وتراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بنفس العدد، موضحة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي والأدنى لها في قرابة عامين.