شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت كل من الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وسط تطلع الأسواق لتطورات الجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن كون بكين تأمل في أن "الولايات المتحدة من جانبها تلتقي مع الصين في منتصف الطريق" حيال القضايا التجارية، وجاء ذلك في أعقاب أفادت بكين بأن التعريفات الأمريكية الأخيرة "تنتهك بشكل خطير" الاجتماع الأخير بين كل من الرئيس الصيني شي جينبينج ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد نوه ترامب أيضا بالأمس لكون أي اتفاق يجب أن يكون "وفق شروطنا".

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.17% ليربح 2.48 نقطة ويصل إلى المستوى 1,486.33، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.09% ليربح هو الأخر 18.68 نقطة ويصل إلى المستوى 20,424.33.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.90% ليربح 33.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,727.20، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 20.33 نقطة ويصل إلى المستوى 2,836.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.49% ليربح 123.97 نقطة ويصل إلى المستوى 25,619.43، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.85% ليخسر 16.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,921.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.50% ليخسر 53.23 نقطة ويصل إلى المستوى 10,650.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 8.99 نقطة ويصل إلى المستوى 6,399.10.