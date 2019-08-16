شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج السياحى: عودة 11 ألفا و435 حاجا لمصر غدا.. و23 أغسطس آخر موعد للمغادرة و28 لعودة الجميع.. خيم مكيفة لانتظار الحجاج وذويهم أمام صالات الوصول بالمطارات.. والبعثات المصرية تستعد بتقارير شاملة عن الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدحام كثيف وانتشار فى الساحات المحيطة بالمسجد النبوى الشريف، التى اكتظت بالحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لتأدية صلاة الجمعة بجوار النبى الكريم، والتشرف بزيارة روضته بعد الصلاة والتى شهدت ازدحاما كثيفا وصفوفا ليس لها نهاية على جميع أبواب المسجد النبوى، رافقة تواجد كثيف لقوات الامن والدفاع المدنى السعودى لتنظيم المصلين، وذلك بعد أن من الله عليهم بتأدية مناسك الحج.

واستقبلت المدينة المنورة أعدادا كبيرة من الحجاج فى الموسم الثانى للحج، وقال صبح عبدالفتاح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة أن المدينة تشهد زحاما شديدا من الحجاج المصريين حيث يتواجد في المدينة حتي يوم السبت 21 ألفا و706 حاج من اجمالي 26 الف حاج من حجاج السياحة خلال الموسم الثاني للرحلة المقدسة وعقب انتهاء المشاعر بمكة المكرمة حيث يستمر الحجاج في الدخول للمدينة المنورة حتي يوم الاربعاء القادم الموافق 21أغسطس، مضيفا ان ذلك يعني أن أكتر 75% من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولاً لأداء فريضة الحج، بينما توجه 25 % منهم إلى المدينة المنورة.

وأكد عبد الفتاح أن الأحد الموافق 18 أغسطس سوف يشهد عودة 11 ألف و435 حاجا من المدينة المنورة الي أرض الوطن علي أن تتوالي رحلات عودة الحجاج من المدينة حتي يوم الجمعة 23 أغسطس الحالي كما تعمل اللجان المتواجدة في مكة المكرمة علي عودة الحجاج المتواجدين هناك والذين زاروا المدينة خلال الموسم الاول للحج بشكل منتظم وبدون أى مشكلات او عقبات تقف أمام عودتهم سالمين.

وتواصل بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، متابعة أحوال حجاج الموسم الثاني، وتسكينهم في 87 فندقا بالمنطقة المركزية، ويحتل حجاج برنامج البري والاقتصادي النسبة الأعلى في عدد حجاج الموسم الثاني بنحو 65 %، وبواقع 23 ألفا 130 حاجا..ويمثل حجاج برنامج الأربع نجوم 12% بواقع 4 آلاف و338 حاجا، ثم الخمس نجوم 8آلاف 562 حاجا بنسبة 22 %، ويتم تسكين الحجاج حاليا في مسافة لا تزيد على 300 متر طبقا للضوابط الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

بينما أكد رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي أن جميع رؤساء اللجان الذين تواجدوا فى مكة المكرمة خلال فترة الحج توجهوا إلى مواقعهم فى كافة المنافذ السعودية، مثل مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار المدينة المنورة، وحالة عمار بالنسبة لحجاج المستوى البرى، للإشراف على عودة الحجاج إلى مصر بعد أدائهم المناسك، مع تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتفويج المغادرين والالتزام بالأوزان سواء للمسافرين برا أو جوا.

وصرح شلبي أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تتابع الترتيبات النهائية التى اتخذتها بعثة حج الوزارة لبدء عودة أفواج حجاج السياحة لأرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج، وشددت المشاط على اعضاء البعثة بضرورة تسهيل إجراءات الحجاج من خلال تواجد لجنتى مطار جدة والمدينة المنورة، وتذليل أى عقبات تواجههم حتى يعودوا لأرض الوطن.

وقال شلبي أن المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة الدولي صاحب النصيب الأكبر من رحلات الحج بصفة خاصة، تشهد استعدادات مكثفة من قبل مسئولي الطيران المدني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمطار، لتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله داخل المطارات لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر، فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة إلى الحجاج من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن الموسم الحالى شهد التزاما كبيرا من شركات السياحة سواء فى الإقامة أو المواعيد، مشيرا إلى أن إقامة الحجاج فى المدينة المنورة كان أغلبها فى المنطقة الشمالية المميزة فى فنادقها لأول مرة الموسم الحالى، مضيفا أن الشركات السياحية التزمت فى الحج بعدم زيادة أعداد الحجاج فى كل غرفة فى الإقامة عن أربعة حجاج فقط، وهو أمر مدون فى الضوابط المنظمة للحج العام الحالى.

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وأكد أن هناك تقريرا يوميا عن وصول الحجاج يتم رفعه إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، كما تقوم اللجان المنتشرة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتتواجد فى أماكن إقامة الحجاج للاطمئنان على الالتزام بالضوابط فى التسكين وتوفير الخدمات المتفق عليها للحجاج، مؤكدا أن هناك التزاما كبيرا من الشركات حتى الآن فى تسكين الحجاج بفنادق قريبة من الحرمين الشريفين.

وأوضح ناصر تركى، أن هناك تنافسا كبيرا من الشركات على خدمة الحجاج وتقديم خدمات متميزة أعلى من المتفق عليها انطلاقا أولا من الحرص على خدمة الحجاج، وثانيا كنوع من الترويج فى ظل المنافسة القوية التى خلقها النظام الجديد للحج السياحى.

ورفعت البعثات المصرية الثلاثة الموفدة من وزارات السياحة والداخلية والتضامن للمملكة العربية السعودية للاشراف علي موسم الحج هذا العام حالة الاستعداد القصوي لبدء تفويج الحجاج المصريين من المملكة الي أرض الوطن بسهولة ويسر من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات، حيث بدأ ضيوف الرحمن مغادرة الأراضى المقدسة عقب أداء مناسك الحج لهذا العام.

وطالب رئيس البعثة المصرية رؤساء البعثات النوعية للحج بالاستعدادات لبدء عودة رحلات الحجاج إلى أرض الوطن، وعملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، خلال الموسم الثانى لبرنامج الحج، إضافة إلى تقارير حول نتائج موسم الحج وأهم الايجابيات والسلبيات للموسم هذا العام 1440هـ، فضلا عن تقرير اللجان المختصة بكل بعثة عن تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة ومنى، نوعية الخدمات المقدمة للحجاج بمنى وعرفات, مؤكدا أنه سوف يرفع تقريراً مفصلاً عن موسم الحج إلي مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد رئيس بعثة الحج المصري أن أزمة تأشيرات حجاج الفرادى المصريين تصدرت التقرير الذي تعده البعثة الرسمية حول موسم الحج العام الجاري، وخاصة وأن البعثة تلقت العديد من الشكاوي فيما يتعلق بحجاج الفرادى، مؤكدا أنه سوف يرفع بعض التوصيات فيما يتعلق بذه الأزمة وببعض المشاكل و تقديم حلول لها.

وأعرب في ختام الموسم أنه راض عن أداء البعثات النوعية الثلاثة، خاصة أن حجم الشكاوي المقدم من ضيوف الرحمن إلي البعثة الرسمية العام الحالي قد تراجع مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعد مؤشرا علي تحسن الخدمات التي يتم تقديمها إلي ضيوف الرحمن.

وخصص مطار القاهرة الدولي، خيمة مكيفة أمام صالة الوصول بمبنى الرحلات الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة، لانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

ومن جانبها، نفذت المديرية العامة للجوازات السعودية، خطتها للحج لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ (البرية والبحرية والجوية)، وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها الآلية والبشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وأكدت الجوازات على حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة بالتقيد بمواعيد رحلات مغادرتهم وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدون بتأشيرة الحج القادمين بموجبها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمسائلة.