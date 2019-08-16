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تدفق النفط إلى محطة كهرباء الهارثة العراقية بعد إصلاح خط أنابيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية  اليوم الجمعة إنه جرى استئناف ضخ إمدادات النفط إلى محطة كهرباء الهارثة في جنوب العراق أمس الخميس بعد إصلاح خط أنابيب تضرر بفعل انفجار.

وقالت الوزارة في بيان إن الضخ توقف يوم الأربعاء بعد انفجار في خط أنابيب لنقل الغاز الجاف.

وقال مسؤولون في وزارة النفط يوم الأربعاء إن الانفجار ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الصيف.

وتأتي معظم صادرات النفط في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من البصرة في جنوب العراق.

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