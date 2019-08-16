شكرا لقرائتكم خبر عن بتروناس وأرامكو تستأنفان العمل في وحدة تقطير خام بمصفاة مشتركة فى ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن مشروع بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات المشترك بين شركتي أرامكو النفطية السعودية وبتروناس الماليزية استأنف العمل في وحدة تقطير الخام في مصفاته بماليزيا.
وأضافا أنه جرى تزويد الوحدة بالنفط الخام خلال الأسبوع الحالي.
وأُغلقت المصفاة في أبريل بعد حريق تسبب في تلف وحدة إزالة الكبريت.
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