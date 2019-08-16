شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 11.32 مليون برميل يوميا فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر اليوم الجمعة أن إنتاج النفط في روسيا زاد إلى متوسط قدره 11.32 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس آب.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من المستوى الذي ضخته في أكتوبر 2018 البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.
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