شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 39 ألف طن فوال سودانى ب62 مليون دولار فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 39 ألف طن فول سودانى بقيمة 62 مليون دولار ،وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر.

وذكرت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات الفول تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها خلال نفس الفترة ،وتمثل 3% من قيمة الصادرات .

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وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 .