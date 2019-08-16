شكرا لقرائتكم خبر عن لمزراعى الفيوم وبنى سويف.. تعرف على آلية بيع القطن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة الوادى التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج، استلام الأقطان من مزارعى الفيوم وبنى سويف، اعتبارا من الساعة السابعة صباح الغد، وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا عدا يوم الجمعة إجازة، تعرف على كيفية بيع القطن.

1 – قم بجنى القطن، ووضعه فى أكياس الجوت الجديدة التى تم توزيعها، وإن لم تكن لديك أحصل عليها من مراكز التوزيع.

2 – غير مسموح مطلقا ببيع القطن، إلا من خلال مراكز التوزيع المعتمدة.

3 – لابد من وجود بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية عند تسليم القطن، وبيعه لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس.

4 - تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن فى محافظة الفيوم بالمراكز الإدارية إطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواى، يوسف الصديق.

5 – تم تحديد 8 مراكز استلام فى بنى سويف بالمراكز الإدارية بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن.

Advertisements

6 – يمكن للمراكز توفير وسيلة نقل للأقطان من المزارع بسعر التكلفة منعا للتلوث.

7 – بالنسبة لكبار المزارعين، الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر، فيمكنهم توريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.

8 – نظام البيع سيكون بناء على المزايدات، ووفقا للسعر العالمى للقطن خاصة قطن البيما الأمريكى .

9 – سيتم تحديد السعر العالمى يوميا، ويحصل المزارع على 70% من ثمن القطن فوريا والباقى خلال أسبوع.

10 – الآلية سيتم تعميها العام المقبل فى كل محافظات مصر للحفاظ على القطن .