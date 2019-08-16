شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأونكتاد: تراجع الاستثمار الأجنبى فى الكويت نهاية العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير منظمة الاونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى الكويت تراجع بنهاية العام الماضى ،حيث بلغ نحو 346 مليون دولار فقط ،مقابل 1.434 مليار دولار عام 2013.

وذكر التقرير أن الكويت جذبت نحو 953 مليون دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2014 ،فيما بدأ تراجع معدلات الاستثمار بداية من عام 2015 حتى نهاية عام 2018، لافتا أن الاستثمار بلغ 311 مليون دولار فقط عام 2015، وارتفع إلى 419 مليون دولار عام 2016 ،ثم انخفض إلى 348 مليون دولار بنهاية عام 2017 وسار بتلك الوتيرة حتى نهاية عام 2018.