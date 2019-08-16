الاقتصاد

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16 – 8-2019 ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.32 للشراء، 18.54 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس، وننشر أسعار اليورو فى عدد من البنوك العاملة فى مصر .

 

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

 18.41 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 18.32 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.32 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 

18.32 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

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 سعر اليورو فى بنك البركة

 18.35 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

18.34 للشراء.

18.54جنيه للبيع.

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 سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.50 جنيه للشراء.

18.71جنيه للبيع.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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