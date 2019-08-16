شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16 – 8-2019 ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.32 للشراء، 18.54 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس، وننشر أسعار اليورو فى عدد من البنوك العاملة فى مصر . فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.41 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.32 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.32 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.35 جنيه للشراء. 18.64 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.34 للشراء. 18.54جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.50 جنيه للشراء. 18.71جنيه للبيع.

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