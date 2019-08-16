شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرسعرالدولار اليوم الجمعة 16-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار الأمريكى اليوم سعر الدولار الأمريكى اليوم استقر سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة Advertisements 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.53 جنيه للشراء. 16.63جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 16.55جنيه للشراء. 16.65 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.