شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار الأمريكى اليوم سعر الدولار الأمريكى اليوم استقر سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.53 جنيه للشراء. 16.63جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib Advertisements 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 16.55جنيه للشراء. 16.65 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.32 للشراء، 18.54 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم اسقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.02 جنيه للشراء، و21.19 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس، بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.27 جنيه للشراء، 54.69 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بتعاملات الامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات اليوم الجمعة 16-8-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.