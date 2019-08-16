انخفاض اليورو .. اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-8-2019

صدى البلد

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، وذلك فقًا لمتوسط أسعار للبنك المركزي المصري، على اسعار ختام تعاملات أمس الخميس.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع، في حين سجل...