شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 17 مركزا تستلم الأقطان من مزارعى الفيوم وبنى سويف بالآلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مراكز استلام القطن فى محافظتى بنى سويف والفيوم، صباح الغد، استلام الأقطان من المزارعين، بالآلية الجديدة التى حددتها وزارة قطاع الأعمال العام، حيث حددت الوزارة 17 مركزا تعمل يوميا من السابعة صباحا، حتى الثالثة عصرا لاستلام القطن .

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج ل" الخليج 365" إنه تم بالفعل توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت، مزودة بدوبارة قطنية فى مراكز استلام الأقطان الجديدة التى تديرها شركة الوادى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهى أكبر مستهلك نهائى للأقطان فى مصر.

أضاف مصطفى أنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة، لذلك الشأن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، وذلك لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس من وسطاء.

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وقال أنه بناء على توجيهات وزير قطاع الأعمال العام، تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن فى محافظة الفيوم بالمراكز الإدارية إطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواى، يوسف الصديق، و8 مراكز استلام فى بنى سويف بالمراكز الإدارية بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن، والتى تم تحديدها وفقًا لمساحات القطن المزروعة.

حيث سيتم استلام الأقطان فى المراكز الجديدة بدءًا من غد السبت 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيًا «الجمعة إجازة» من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مع إمكانية توفير وسيلة لنقل المحصول من المزارعين بسعر التكلفة.

أما عن كبار المزارعين، فأوضحت الوزارة أن الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر فيمكنهم توريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج، فيما تلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط، ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان، على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة.