شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع إنتاج البترول والغاز لـ 7.8 مليون طن مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بمعدل الإنتاج خلال شهر مايو من العام الماضى.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن حجم إنتاج البترول والغاز الطبيعي بلغ 7.8 مليون طن خلال شهر مايو من العام الجارى، كما بلغ حجم الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضي 6.8 مليون طن.

يذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية، ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته، كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية، سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية، والوصول لهذه المعدلات.