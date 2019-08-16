شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع مع استقرار أسواق هونج كونج والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بعد أن استقرت الأسواق فى الصين وهونج كونج نوعا ما فى ظل استمرار الاضطراب فى هونج كونج، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وربح المؤشر نيكى 0.06 بالمئة اليوم إلى 20418.81 نقطة. ونزل المؤشر القياسى 1.2 بالمئة فى الجلسة السابقة.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية "ارتفاع الأسهم فى هونج كونج وشنغهاى فى ظل اقتراح الرئيس الأمريكى (دونالد) ترامب على الرئيس الصينى أن يبحثوا قضايا، من بينها الوضع فى هونج كونج، يدعم السوق"، مضيفا: "لكن مكاسب السوق كانت محدودة بفعل مخاوف الركود العالمي".

وقال الرئيس دونالد ترامب أمس الخميس إن من المقرر أن يجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس شى جين بينغ، لكنه لم يذكر موعدا.

وخسر المؤشر نيكى 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، والذى اُعتبر خلاله أن انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة ألأمريكية إشارة على الركود مما أطلق موجة بيع عالمية للأصول العالية المخاطر.

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وأبلت بعض شركات التصدير بلاء حسنا نوعا ما مع توقف ارتفاع الين مقابل الدولار. وزاد سهم نيسان موتور 0.6 بالمئة وأضاف سهم باناسونيك 0.5 بالمئة وربح سهم هيتاشى 0.6 بالمئة.

وصعد سهم رينيساس لصناعة أشباه الموصلات 3.3 بالمئة بعد أن حققت شركات مناظرة لها فى الولايات المتحدة مثل أبلايد ماتريالز وإنفيديا نتائج أعمال إيجابية.

وظلت أسهم الشركات المالية تتعرض لضغوط، مع تسبب الانخفاض الحاد لعوائد السندات هذا الأسبوع فى تضرر ربحيتها، وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك شينسى اثنين بالمئة.

وبلغ عدد الأسهم المرتفعة على المؤشر نيكى 131 مقابل 88 سهما هابطا، وبلغ حجم التداولات 0.86 مليار مقارنة مع 1.13 مليار ين فى الثلاثين يوما الفائتة.