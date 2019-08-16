رفع أسعار نوعين من السجائر في مصر

الموجز
أعلنت الشركة الشرقية للدخان،أمس الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 وستة بالمئة وفقا لما نشرته أخبار اليوم .
وأضافت الشركة أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه إلى 17.50 جنيه، وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، وذلك اعتبارا من «الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019».
وأرجع هاني أمان العضو المنتدب للشركة زيادة الأسعار إلى «ارتفاع التكاليف على الشركة من عمالة ومدخلات إنتاج»، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: «كان لابد من رفع الأسعار... الأصناف التي تم زيادة أسعارها من الأكثر المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة».
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
يشار إلى أن شركة الشرقية للدخان تنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.
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