شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كل ما تريد معرفته عن تراجع التضخم لأدنى مستوياته فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن هبط معدل التضخم السنوى العام بالمدن إلى 8.7% في يوليو 2019، مقارنة بـ 9.4% فى يونيو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ننشر أهم الأسئلة وإجاباتها عن موضوع التضخم.



ما هو التضخم؟

التضخم هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، بمعنى أكثر بساطة أن المائة جنيه التى كانت تشترى مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل جراء ارتفاع الأسعار الذى ينتج عنه زيادة فى معدلات التضخم.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم فى هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن فى السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

من المسئول عن قياس نسبة التضخم فى مصر؟

الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم فى مصر هى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى الجهة المسئولة عن الإحصاءات الرسمية، ولكن يقوم البنك المركزى أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التى تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزى مبنيا بالأساس على الإحصاء الرئيسى الذى يصدره جهاز الإحصاء، وسبب قيام البنك المركزى بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم فى مصر بالكيفية التى سيأتى شرحها لاحقا.

متى يتم إعلان التضخم ؟

ويتم إعلان معدل التضخم عن شهر مضى يوم 10 من كل شهر.

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كيف انخفض التضخم فى مصر؟

هبط معدل التضخم السنوى العام بالمدن إلى 8.7% في يوليو 2019، مقارنة بـ 9.4% في يونيو، وسجل التضخم العام بالمدن في يوليو 2018 قرابة 13.5%، وسجل 33% في يوليو 2017.

تراجع التضخم رغم أن الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% وكذلك دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ، كما انخفض معدل التضخم السنوى الأساسى بالمدن إلى 5.9% فى يوليو، مقابل 6.4% فى الشهر السابق عليه.

لماذا تراجع التضخم فى مصر؟

يرى المحللون أن ضغوط الأسعار الأساسية تراجعت وستواصل الهبوط نتيجة جهود الحكومة فى مساعدة السوق على كبح جماح زيادات أسعار المواد الغذائية، وكذلك ارتفاع الجنيه تعد داعم رئيسى لخفض التضخم السنوى.