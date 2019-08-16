شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتراجع أسعار الأحذية الجلدية عقب انخفاض الجلود الخام أكثر من 70%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الجلود الخام انخفاض كبير جدا فى مصر، إذ هبطت أكثر من 70% خلال الشهرين الماضيين، بسبب تراجع الأسعار عالميا وزيادة الاعتماد على الجلود المصنعة، وفى هذا الإطار نطرح تساؤلا هل تتراج أسعار الأحذية الجلدية استجابة لانخفاض الجلود؟

يقول يحيى زلط رئيس مركز الجلود المتطورة، إن الجلد الخام يمثل 50% من تكلفة الحذاء و50% أخرى للدباغة وباقى تكلفة إنتاج الحذاء، مشيرا إلى أن العالم حاليا يتجه للاعتماد على الجلد الصناعى فى تصنيع الأحذية الرياضية تحديدا، وهو ما تسبب فى هبوط الأسعار عالميا ومحليا.

وتوقع زلط، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، تراجع سعر الحذاء الجلد الرجالى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسعار لم تنخفض حتى الآن لأن أغلب الورش تعتمد على مخزونها والذى يتراكم لأكثر من ستة أشهر.

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وأكد أن التراجعات ستكون للأحذية الرجالى فقط، لأن 90% من الحذاء الحريمى فى مصر من الجلود المصنعة وليس الطبيعية، لذلك فالانخفاض لن يطال الأحذية الحريمى، مشيرا إلى أن بعض المحلات بدأت تقوم بعمل عروض لتصريف إنتاجها.