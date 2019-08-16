شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف تدريب 16 ألف شاب وفتاة.. كيف تتقدم لمبادرة التعلم التكنولوجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرة التعلم التكنولوجى (رواد تكنولوجيا المستقبل) تم إطلاقها فى 2016 من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وتستهدف تدريب 16 الف شاب.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكترونى (إدكس ويوداسيتى وكورسيرا) وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة.

ويؤدي ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

وللمبادرة 4 أهداف رئيسية وهم:

بناء قدرات واعتماد كوادر الشباب المصرية على أحدث اتجاهات التكنولوجيا

زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية

خلق وظائف وتأسيس شركات جديدة للشباب

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إعداد شبكات من المدربين والموجهين لإرشاد المتدربين على المستوى المحلى

شروط و معايير القبول

أولا: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

ثانيا: خريج بمؤهل عال عام 2006 أو ما بعده، أو طالب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، و بعض المسارات ستكون متاحة لطلبة الصف الثالث والرابع فى غير تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.

ثالثا: المؤهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات أو صاحب خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات فى هذه المجالات. بعض المسارات التدريبية لا تتطلب هذا الشرط.​

طريقة التقدم للمبادرة

ويمكن التقدم للمبادرة عبر موقع رواد تكنولوجيا المستقبل من خلال ملء كافة البيانات فى استمارة التسجيل للمسار الذى يود الشاب او الفتاة تعلمه كما يمكن اختيار المسار من بين أكثر من أربعين مسارا متاحا على صفحة المسارات للمبادرة، وأيضا التسجيل بالمبادرة مفتوح بصورة مستمرة.

و قال حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوقت سابق، إن عدد خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، وصل إلى 3064 خريج ونحو 1800 خريج يتعلمون ببرنامج المبادرة حاليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق مبادرة التعلم التكنولوجى (رواد تكنولوجيا المستقبل)، منذ ثلاث اعوام من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.