الكشف عن حجم النشاط الإقتصادي بين ايران والأمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشف رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية الإماراتية فرشيد فرزانكان عن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الامارات وايران، فضلاً عن المستجدات القادمة بعد الاتفاق الإيراني الإماراتي على حماية الحدود البحرية وزيارة وفد من الإمارات لطهران.

واوضح فرزانكان بقوله: “ثمة 600 ألف إيراني في الإمارات و6000 شركة و8000 تاجر إيراني”.

وأضاف “لقد انخفض التبادل التجاري من 70 مليار دولار إلى 40 مليار، ووعدنا حاكم دبي محمد بن راشد بتمديد تأشيرات سفر المستثمرين الإيرانيين، وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة ومراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي. ثمة انفتاح إماراتي على استئناف أجواء التجارة مع إيران”!!