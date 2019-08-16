شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المدابغ: برتوكول تعاون مع الاتحاد العربى للجلود لفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه تم الاتفاق بين الشعبة والاتحاد العربى للجلود على توقيع برتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك لفتح أسواق جديدة للمدابغ المصرية.

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وأضاف مهران فى تصريح لليوم السابع أن وفدا من الاتحاد سيزور القاهرة منتصف أغسطس الجارى من أجل زيارة الروبيكى وتوقيع بروتوكول مع أصحاب المدابغ، مشيرا الى أن انخفاض أسعار الجلود فى الأسواق تأتى بسبب زيادة الكميات المعروضة فى الأسواق وهو ما جعل الأسعار تنخفض لأكثر من 70% عن بداية العام ، كما أن الأسعار العالمية للجلود انخفضت بشكل كبير.

والجدير بالذكر أن أسعار الجلود انخفضت منذ بداية شهر يوليو وذلك بسبب ضخ كميات كبيرة فى الأسواق إضافة إلى فتح منطقة الروبيكى التى ساهمت فى تحسين الإنتاج .