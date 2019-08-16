شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10 دول استيرادا للخضار والفاكهة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 9 أشهر.

وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" أن روسيا الاتحادية تتصدر الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال نفس الفترة ،استوردت 568 الف طن بقيمة 261 مليون دولار ،تليها السعودية استوردت 522 ألف طن بقيمة 219 مليون دولار ، تليها هولندا استوردت 278 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار.

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وفى المركز الرابع جاءت الإمارات العربية المتحدة استوردت 274 ألف طن بقيمة 95 مليون دولار ،تليها تركيا استوردت 263 ألف طن ،بقيمة 105 ملايين دولار ،وحلت الصين سادسا استوردت 217 ألف طن بقيمة 102 مليون دولار، تليها بريطانيا استوردت 215 ألف طن بقيمة 158 مليون دولار، ثم إيطاليا استوردت 153 ألف طن بقيمة 90 مليون دولار.

وفى المركز التاسع جاءت الأردن استوردت من مصر 153 ألف طن ،بقيمة 48 مليون دولار وأخيرا فى المركز العاشر اليونان استوردت 139 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار.