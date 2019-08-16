شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المتعاقدة مع "البترول" لتوفير احتياجات مصر من النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، لديها 4 تعاقدات مع شركات ومؤسسات عربية عملاقة ، لتوفير احتياجات السوق المحلى المصرى من المنتجات البترولية، بجانب الإنتاج المحلى .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خطة وزارة البترول تشمل استيراد شحنات من النفط والمنتجات البترولية، من الشركات والمؤسسات الدولية المتعاقدة معها، فى السعودية والعراق والكويت والإمارات، حيث إن تلك التعاقدات كالتالي " شركات أدنوك الإماراتية، أرامكو السعودية، مؤسسة البترول الكويتية، شركة سومو العراقية لتوريد شحنات المنتجات البترولية والزيت الخام الى السوق المحلى".

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يذكر أن وزارة البترول تعتزم تجديد تعاقدها مع مؤسسة البترول الكويتية، وذلك لتوريد كميات من النفط الخام بداية من شهر يناير المقبل.