شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تراجع البطالة فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق، وفيما يلى أهم المعلومات عن وضع البطالة وسوق العمل فى مصر.

تراجع البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجارى، مقابل 8.1% فى الربع الأول.

زيادة قوة العمل لـ28 مليون و69 ألفا، مقابل 27 مليونا و968 ألفا.

قوة العمل فى الريف سجلت 16 مليونا و43 ألف فرد و12 مليونا و26 ألفا فى الحضر.

تراجع عدد المتعطلين بواقع 173 ألف متعطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث).

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المتعطلون تراجعوا بين الذكور بنسبة 4.2%، وارتفع بين الإناث لـ 22.4٪.

انخفاض معدل البطالة فى الحضر لـ 9.3٪، وفى الريف لـ6.1٪ من قوة العمل.

المشتغلون بلغوا 25.975 مليون فرد، مقابل25.701 مليون فرد.

عدد المشتغلين فى الحضر 10.904 مليون، و15.071 مليون مشتغل فى الريف.

الصناعات التحويلية جذبت 130.5 ألف مشتغل والتعليم 67.8 ألف والزراعة والصيد 43.2 ألف.

الزراعة والصيد يعمل به 5.468 مليون والتشييد 3.595 مليون والجملة والتجزئة 3.534 مليون.