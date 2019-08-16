شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 75 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 19:26

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 75 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 33 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات أخرى، واستقرت 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 529 بليون ريال بخسارة 2.7 بليون نسبتها 0.51 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 3 في المئة الى 216 مليون ريال في مقابل 211 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 39 في المئة الى 61 مليون سهم، في مقابل 44 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة الى 8742 صفقة في مقابل 7685 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.56 في المئة، تعادل 54 نقطة، هبوطا الى 9622 نقطة في مقابل 9676 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي الى 6.58 في المئة.

ونتيجة تراجع اسعار معظم الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات بخسارة 3.04 في المئة، الى 841 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 2.52 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ العقارات الهابط 1.26 في المئة الى 1390 نقطة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ النقل رابع أكبر خسارة 0.84 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم الخاسر 0.61 في المئة الى 2839 نقطة، ثم مؤشر الصناعة المتراجع 0.42 في المئة الى 2865 نقطة، بينما سجل مؤشر الخدمات الزيادة الوحيدة نسبتها 0.39 في المئة.