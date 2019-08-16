شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم البحرينية يفقد 0.29 في المئة من قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 19:25

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع 0.29 في المئة يعادل 4.39 نقطة، هبوطا الى 1535.20 نقطة في مقابل 1539.59 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.80 في المئة، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 0.48 نقطة الى 750.22 مقابل 753.84 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.85 في المئة.



وبلغت الكمية المتداولة في بورصة البحرين اليوم 2.49 مليون سهم بلغت قيمتها 309 ألاف دينار، نفذت من خلال 77 صفقة، وشهدت جلسة التعاملات التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت شركتان، وتراجعت 7 شركات، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية الى 9.65 بليون دينار بخسارة 0.28 في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 171 ألف دينار بحريني، شكلت 45 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.53 مليون سهم، نفذت من خلال 37 صفقة.

وحل سهم مصرف السلام في صدارة الاسهم بقيمة متداولة 54 ألف دينار، شكلت 14 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 585 ألف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 48 ألف دينار نسبتها 13 في المئة، من تداول 545 مليون سهم.