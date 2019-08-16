شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في "الكويت" ترتفع 27 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 18:00

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الأداء، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع في قراءتها مقارنة بالجلسة السابقة، اذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة وجاءت بنسبة 0.50 في المئة الى 6685 نقطة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أقل خسارة 0.42 في تعادل 20 نقطة الى 4876 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.48 في المئة الى 6075 نقطة.



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وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 27 في المئة الى 33 مليون دينار في مقابل 26 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 6518 صفقات بزيادة 11 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 171 مليون سهم في مقابل 168 مليوناً.

وعاود سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 5.6 مليون دينار ، تراجع سعره خلالها 0.38 في المئة الى 780 فلسا، من تداول 7.2 مليون سهم، نفذت من خلال 363 صفقة.

وجاء سهم المتكاملة في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.65 في المئة، وصولاً إلى 464 فلساً، من تداول 218 ألف سهم، قيمتها 100 ألف دينار نفذت من خلال 35 صفقة.

وحقق سهم زين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 3.01 في المئة، هبوطا إلى 580 فلس، من تداول 9.1 مليون سهم، حقق بها ثاني أكبر سيولة 5.3 مليون دينار.