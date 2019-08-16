سوق أبوظبي يتماسك بدعم «البنوك».. و«العقار» يضغط في «دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

تباين أداء الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، مع تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.27%، واستقرار إيجابي لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق بنسبة 0.02%، مع سيطرة الترقب على تحركات المستثمرين؛ في ظل تحركات الأسهم الأمريكية والأوروبية والتي رضخت لضغوطات مخاوف الركود الاقتصادي، الأمر الذي كبّد المؤشرات العالمية خسائر متفاوتة.

رضخ مؤشر سوق دبي المالي، لتراجع الأسهم القيادية في قطاع العقار، مثل: «إعمار العقارية والتطوير» و«داماك»، إلى جانب «دبي الإسلامي»، فيما تماسك سوق أبوظبي، بدعم من «أبوظبي الأول».

وشهد بعض الأسهم عمليات بيع «بسيطة» من قبل المستثمرين، حيث تراجعت السيولة في السوقين، إلى 318.6 مليون درهم، موزعة بواقع 150.12 مليون درهم في سوق أبوظبي، و168.5 مليون درهم في سوق دبي، كما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم نحو 284 مليون سهم، منها 66.7 مليون سهم في أبوظبي، و217.2 مليون سهم في دبي، حيث شهد السوقان 5194 صفقة تداول.

وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.27%، فاقداً 36 نقطة، متخلياً عن مستوى 2800 نقطة، يغلق عند 2795.7 نقطة، بعدما افتتحت الجلسة على تراجع، حيث تأثر بتحركات المستثمرين السلبية، على وقع أداء الأسهم العالمية.

وكان قطاع العقار من بين أكثر المؤشرات تراجعاًَ في السوق، بعدما فقد 1.92%، وسط تراجع جماعي لأسهم القطاع، لاسيما «إعمار العقارية» الذي انخفض 1.9% إلى 5.17 درهم، بتداول 38 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 2.82% إلى 4.13 درهم، و«داماك» 3.24% إلى 0.927 درهم، و«أرابتك» 3.55%، و«ديار» 1.8% و«إعمار مولز» 1.03%.

كما تراجع مؤشر البنوك 0.65%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.58% إلى 5.14 درهم، بعدما شهد السهم سيولة بنحو 22.5 مليون درهم، وانخفض «أملاك» 2.37% إلى 0.33 درهم، وانخفض «جي إف إتش» 1.35% إلى 0.878 درهم، بينما صعد «مصرف عجمان» 0.31% إلى 0.96 درهم.

وهبط مؤشر الاستثمار 2.19%، مع تراجع «سوق دبي المالي» 3.04% إلى 0.894 درهم، و«دبي للاستثمار» 2.22% إلى 1.32 درهم.

وانخفض مؤشر التأمين 1.38%، مع انخفاض 3 أسهم في القطاع بنسب كبيرة، وعلى رأسها «أمان» الذي انخفض 4.84% إلى 0.452 درهم، و«دار التكافل» 2.83% إلى 0.584 درهم، و «سلامة» 2.26% إلى 0.65 درهم.

وكان قطاع السلع، الرابح الوحيد في السوق، بعدما ارتفع 2.63%، مع صعود سهم «دي إكي بي إنترتينمنتس» 3.07% إلى 0.235 درهم، بتداول 8.4 مليون درهم.

وانخفض مؤشر النقل 1.07%، مع تراجع «العربية للطيران» 1.65% إلى 1.19 درهم، و «أرامكس» 0.72% إلى 4.15 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.63% إلى 0.789 درهم. وارتد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو الأخضر، حيث ارتفع هامشياً، بنسبة 0.02% إلى 5054.66 نقطة، مع ارتفاع «البنوك» 0.17%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 1.24%، وسط تراجع «العقار» 1.65% و«الطاقة» 0.42%، و«الصناعة» 1.08%.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي سيطر على تحركات السوق منذ بداية الجلسة، إلا أن ارتفاع «أبوظبي الأول» بنسبة 1.07% إلى 15.12 درهم، ساهم في تماسك المؤشر أمام تراجع بقية الأسهم، حيث استقطب سيولة بنحو 40 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.66% إلى 8.31 درهم، بتداول 17.3 مليون درهم و«أبوظبي الإسلامي» 0.80% إلى 4.94 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 1.68% إلى 1.17 درهم.

وفي قطاع العقار، تراجع «الدار العقارية» 1.78% إلى 2.21 درهم، بتداول 34.1 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.23% إلى 0.45 درهم.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع سهم «إشراق» 1% إلى 0.41 درهم، كما ارتفع «الواحة كابيتال» 1.49% إلى 0.95 درهم، وسط سيولة تداولات ضعيفة جداً.

وتباينت إغلاقات أسهم قطاع الطاقة، مع ارتفاع سهم «طاقة» 0.41% إلى 0.74 درهم، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.47% إلى 2.68 درهم، واستقرار سهم «دانة غاز» دون تغيير.

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، أن المستثمرين الأجانب غير العرب، اتجهوا نحو التسييل في السوقين، مسجلين محصلة بيعية بقيمة 44.7 مليون، موزعة بين 16.4 مليون درهم في دبي، و28.3 مليون درهم في أبوظبي، حيث سجلوا مشتريات بنحو 122.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 167 مليون درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون، محصلة شرائية في السوقين بنحو 46 مليون درهم، منها 16.3 مليون درهم في دبي، و 29.65 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 155 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 109 ملايين درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شرائية ب 2.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 17.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 15.5 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة بيعية بنحو 3.55 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 23.6 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 27.2 مليون درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب نوع المستثمر، سجلت المؤسسات محصلة بيعية في السوقين بنحو 30.4 مليون درهم، منها 13 مليون درهم في دبي، 17.5 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 174.2 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 204.6 مليون درهم.