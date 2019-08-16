شكرا لقرائتكم خبر عن 25 متجراً في سوق لمستلزمات المدارس في «التنين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استعد سوق التنين 2 لاستقبال التلاميذ وذويهم من متسوقي مستلزمات الدراسة في سوقه المخصص للعودة إلى المدارس، بمشاركة نحو 25 متجراً- ومن أبرزها كارفور- والذي يشتمل على مجموعة واسعة من مستلزمات وأدوات المدارس بخصومات تصل إلى 50%.

ويمنح السوق الذي ينعقد في الفترة من 16 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، تخفيضات كبيرة على الملابس والأحذية والمنتجات الإلكترونية والكمبيوترات اللوحية والأدوات المكتبية وعبوات المياه وحقائب الظهر وحقائب الطعام وإكسسوارات الاستخدام اليومي.

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