60 مليار دولار تجارة الإمارات مع الهند في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفل نافديب سوري، سفير الهند لدى دولة الإمارات، بيوم الاستقلال الهندي بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي.

يعكس هذا الحفل النمو السريع للروابط المالية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وكذلك روابطهما الاجتماعية والسياسة القوية. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 60 مليار دولار في 2018 بعد أن شهد ارتفاعاً من 52 مليار في 2017، كما يقيم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن هندي في دولة الإمارات. وقال نافديب سوري: يسعدني الانضمام لناسداك دبي للاحتفال بيوم الاستقلال في الهند. حيث تعكس هذه المبادرة التي تبنتها ناسداك دبي تزايد قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الهند والإمارات. ويأتي هذا الحدث تقديراً لمكانة جمهورية الهند كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الإقليمي، والذي يمنح دبي فرصاً هائلة لخلق طرق فعالة ومفيدة لتدفقات رأس المال بين البلدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل بيوم استقلال جمهورية الهند في بورصة ناسداك دبي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال الثنائية. وتستمر الشركات الهندية والجالية الهندية في المساهمة بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات، وناسداك دبي على استعداد تام لدعم التطور المتنامي للعديد من أنشطة السوق. تعد الشركات الإماراتية بما فيها موانئ دبي العالمية المدرجة في ناسداك دبي من كبار المستثمرين في الهند في قطاعات تضم الموانئ والبنية التحتية للنقل والطاقة والإسكان.