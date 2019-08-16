إفصاحات ونتائج نصفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> سجلت «واحة الزاوية» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 82.3 مليون درهم، مقارنة مع 110.7 مليون درهم عن الفترة ذاتها العام الماضي.

>> تحولت «الخزنة للتأمين» للربحية في النصف الأول 2019، محققة ربحاً صافياً بنحو 6.9 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 3.43 مليون درهم في النصف الأول 2018.

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>> طلبت مجموعة السلام القابضة من سوق دبي المالي عدم قبول أي تحويلات للأسهم من المقاصة الكويتية إلى السوق أو البورصة المصرية لحين تراجع نسبة الأسهم إلى الحدود المسموح بها من قبل هيئة سوق المال الكويتية، مع السماح بتحويل الأسهم من سوق دبي أو البورصة المصرية إلى البورصة الكويتية وذلك إلى نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك، بعدما بلغ إجمالي أسهم «السلامة القابضة» المودعة في سوق دبي وبورصة مصر نحو 141.4 مليون سهم، وهو ما يمثل 52.4% من إجمالي أسهم الشركة.

>> نفى مصرف السلام البحرين، في بيان على موقع سوق دبي المالي، تقارير إعلامية عن توقعات بدمج بنك السلام مع «المشرق».

>> قالت «الاستشارات المالية الدولية» إنه نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال الشركة بلغت 82% كما في 30 يونيو 2019، حيث إن عمومية الشركة وافقت على إطفاء الخسائر في 18 يوليو الماضي، والتي تمثل 79.6% من رأس المال.