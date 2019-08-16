434.6 مليار درهم إنتاجية أنشطة البناء والعقار في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

بلغت قيمة الإنتاج 434.6 مليار درهم لقطاعي «البناء والتشييد»، والأنشطة العقارية، مجتمعين في 2018. وشهدت المكونات التجارية والسكنية في سوق العقارات أنشطة مرتفعة على مدار الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن يواصل القطاع نشاطه بقوة خلال الفترة المقبلة.

سجلت قيمة الإنتاج الإجمالية للأنشطة العقارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة 609 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الماضية من 2014 إلى 2018، وبلغت تعويضات المشتغلين 37.3 ملياراً خلال نفس الفترة، حسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وحققت قيمة الإنتاج الإجمالية للأنشطة العقارية في السوق المحلي نمواً بنسبة 16.6% خلال 5 سنوات لترتفع من 109.4 مليار درهم في عام 2014 لترتفع إلى 127.6 مليار في 2018. وسجلت في 2015 نحو 120.6 مليار، و125.4 مليار في 2016، ونحو 126 ملياراً في 2017.

ونمت تعويضات المشتغلين في الأنشطة العقارية بنسبة 36% من 6.2 مليار درهم في 2017 إلى 8.48 مليار في 2018، وبلغت في عام 2015 نحو 6.565 مليار، وما يقارب 7.331 مليار في 2016، أما في عام 2017، فارتفعت إلى 8.707 مليار درهم. ويبقى القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نجح في التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية، وقدرته على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث يعد صاحب الحصة الأكبر منها.

احتل قطاع «البناء والتشييد» المركز الثالث من حيث أكبر القطاعات في قيمة الإنتاج في السوق المحلي بدولة الإمارات خلال العام 2018 بنحو 307 مليارات درهم بنمو 2.7% مقارنة ب2017 الذي سجل نحو 299 ملياراً، حسب «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وحققت قيمة الإنتاج الإجمالية في «البناء والتشييد» في الإمارات نمواً بنسبة 7.7% خلال 5 سنوات لترتفع من 285 مليار درهم في العام 2014 إلى 307 مليارات في 2018. وسجلت في 2015 نحو 294 ملياراً، و285.5 مليار في 2016، ونحو 299 ملياراً في 2017.

وبلغت تعويضات المشتغلين في قطاع البناء والتشييد 249 ملياراً خلال نفس الفترة من 2014 إلى 2018. وبلغت في العام 2015 نحو 49 ملياراً، وما يقارب 47.5 مليار في 2016، أما في العام 2017، ارتفعت إلى 52.3 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة.

إن النمو في قطاع الإنشاءات يحظى بدعم ملحوظ من جانبين، الأول يتعلق بمشاريع «إكسبو 2020»، أما الثاني فهو مرتبط بالنشاط القوي في المكون السكني على امتداد الصناعة، حيث تشير أحدث التقارير إلى أنه تم استثمار نحو 8 مليارات دولار في مشاريع النقل والبنية التحتية المتعلقة بموقع الحدث، فيما تقدر قيمة الأعمال الجارية في موقع الحدث ذاته بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وشهدت المكونات التجارية والسكنية في سوق العقارات أنشطة مرتفعة على مدار الأشهر الماضية، حيث تم تسليم آلاف الوحدات السكنية ومساحات التجزئة والغرف الفندقية، ومن المتوقع أن يواصل قطاع الإنشاءات دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو، على الرغم من الارتفاع الذي شهده العام 2017 فيما يخص تسليمات المشاريع السكنية والتجارية، إلا أن إطلاق مشاريع تطوير إضافية خلال العام 2018 وما بعده من شأنه أن يمنح قطاع الإنشاءات قوة دفع جديدة تمكنه من مواصلة النمو في المدى القصير.