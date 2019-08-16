برنامج جديد لـ «أمازون» للتبرع بالمنتجات بدلاً من إتلافها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سي إن بي سي»: إن شركة أمازون، كشفت عن برنامج جديد أطلقت عليه اسم (إف بي إيه دونايشنز)، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للتبرع بالمنتجات غير المرغوب فيها من قبل بائعي منصتها الخارجيين، بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات.

وتريد أمازون من بائعيها الاستفادة بشكل أفضل من منتجاتهم غير المباعة أو غير المرغوب فيها، والتي غالباً ما يتم التخلص منها عن طريق إعطائها للمؤسسات الخيرية.

وصُمم برنامج التبرعات لبائعي الجهات الخارجية الذين يقومون بتخزين منتجاتهم في مستودعات أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويتبرع البرنامج بمئات الآلاف من المنتجات التي لم يتمكن البائعون من بيعها، لمؤسسات غير ربحية في الولايات المتحدة، ومؤسسات خيرية في المملكة المتحدة.