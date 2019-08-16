فرق عمل إبداعية.. أذرع شركاء «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة



قبل أقل من 15 شهراً على انطلاق شرارة أكبر حدث عالمي من حيث المشاركين الدوليين، «إكسبو 2020 دبي»، يسابق الشركاء الرسميون للحدث الزمن لتجهيز كل الاستعدادات المتعلقة بمشاركاتهم، التي تبدأ من تجهيز فرق العمل المختصة، والتي سيكون لها الباع الأهم في وضع بصمات هذه الشركات في أول، وأهم حدث عالمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا وجنوب آسيا.

شكلت العديد من الشركات المشاركة في المعرض، فرق عمل متكاملة، فيما لا تزال شركات أخرى تدعو وتفتح المجال أمام توظيف خبرات جديدة تساهم في إضفاء لمسات إبداعية ضمن لوحة إكسبو 2020 الفنية، التي من المنتظر أن تشكل لوحة فريدة من نوعها، نظراً للاستعدادات المتنوعة والكبيرة التي خصصتها دبي لتقديم إكسبو عالمي وتاريخي بكل المعايير.

تسخير الإمكانات كافة

وستتنافس فرق العمل المختلفة على تقديم فعاليات غير مسبوقة من خلال تسخير كل الإمكانات التي تتمتع بها شركاتها، والتي ستحظى بدورها بمجموعة من المزايا والحقوق، كما سيتسنى لها تعزيز علاماتها التجارية في حدث عالمي ضخم يجمع بين أبرز المؤسسات والشركات العالمية بحضور 25 مليون شخص في منطقة «دبي الجنوب»، كما ستقدم هذه الشركات دوراً محورياً في رحلة الاستعداد والتحضير لانطلاق الحدث العالمي المرتقب في عام 2020، وستستفيد من مشاركتها في منصة عالمية تعزز حضورها في الساحة الدولية، وتمكنها من دخول أسواق جديدة، فضلاً عن الفرصة غير المسبوقة التي ستتيح لها التواصل مع ملايين الزوار، كما سيستفيد إكسبو 2020 من خلال تزويد الشركاء للحدث بمجموعة واسعة من المنتجات والسلع والخدمات التي ستساعد في إقامة «إكسبو 2020 دبي» كما يليق بمكانته عالمياً.

فريق من 47 جنسية

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وكانت شركة سيسكو، شريك إكسبو 2020 دبي للشبكات الرقمية، أشارت إلى أنها أصبحت مستعدة لاستقبال العالم في دولة الإمارات، مؤكدة على أن فريقها المكون من 47 جنسية في دبي، سيعرض القوة الحقيقية للتنوع، وأكدت الشركة على أنها تعمل مع إكسبو في تحديد محفظة الخدمات الرقمية الأساسية والتحقق من صحتها لتمكينه من مواجهة تحديات تشغيل حدث معقد، وإلهام زواره خلال رحلتهم.

وستعمل «سيسكو» بحسب اتفاقية الشراكة على توفير أحدث سبل الاتصال الرقمي لضمان تجربة غنية، خاصة لكل زائر، وتسعى إلى تطبيق حلولها في مجال هندسة الشبكات القادرة على ربط الأشخاص والأجهزة في أي مكان، وأي وقت بشكل آمن، وموثوق، وسلس، وسوف تعمل هذه الحلول على ربط الزوار والمشاركين والأجهزة والتطبيقات والعمليات ضمن شبكة ذكية تجعل من البنية التحتية للمعرض الأكثر تطوراً في تاريخ الحدث الدولي.

بدورها، تعمل فرق سيمينز شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية، على توفير حلول ذكية خاصة بالجانب التقني وعمليات التشغيل الخاصة بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وتشغيل نظام «مايندسفير»، وهو نظام تشغيل مفتوح خاص بإنترنت الأشياء، إضافة إلى توفير حلول ابتكارية متنوعة وتكنولوجيا ومنتجات تساعد في بناء وتشغيل إكسبو استثنائي يترك أثراً ملموساً بعد إسدال الستار على «إكسبو 2020 دبي»، وتواصل فرق العمل الخاصة بالشركة جهودها في موقع الحدث لتقديم أفضل الحلول الممكنة.

فريق خبراء ومتخصصين

من جانبها، تعتزم شركة «باناسونيك»، توظيف سجّلها ومحفظتها من أحدث الحلول والأجهزة المبتكرة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات، مع استعداد الشركة لدعم وتمكين كل المؤسسات والشركات التي ستُشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي ستستمر فعالياته على مدى 6 أشهر، وتعمل «باناسونيك» حالياً على إعداد فريق من الخبراء والمتخصصين بهدف تقديم حلول شاملة وعالية المستوى للعملاء من مختلف القطاعات طوال فترة تنظيم المعرض.

وترتكز مساعي «باناسونيك» في هذا الإطار على نجاحها على مر السنين الماضية بتقديم مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات والمنتجات المبتكرة خلال العديد من الأحداث العالمية الضخمة.

19 شراكة حتى الآن

ويشار إلى أن إكسبو 2020 دبي وقع حتى الآن 19 شراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، توزعت على 3 فئات، بحيث ضمت فئة شريك أول رسمي 11 شركة وهي: طيران الإمارات، اتصالات، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، سيسكو، اكسنشتر، سيمينز، إس إيه بي، بيبسيكو، نيسان، ماستر كارد، و6 شركات من فئة شريك رسمي، وهي: يو بي إس، اينوك، إعمار، دلسكو، هيئة كهرباء ومياه دبي، كريستي، وأخيراً، شركتين في فئة مزود رسمي، وهما: دارك ماتر، وأورينت.