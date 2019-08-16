زيادة في مبيعات التجزئة البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت مبيعات التجزئة البريطانية على نحو غير متوقع في يوليو/ تموز بدعم من نمو قوي في الإنفاق عبر الإنترنت خلال ثلاثة أعوام، ما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون دعم الاقتصاد قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الخميس، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية زادت 0.2 في المئة مقارنة مع متوسط التوقعات بانخفاضها 0.2 في المئة في استطلاع رأي خبراء اقتصاد أجرته رويترز وفي أعقاب زيادة 0.9 في المئة في يونيو/ حزيران.

وبالمقارنة مع يوليو/ تموز عام 2018، زادت مبيعات التجزئة 3.3 في المئة لتتباطأ عن نمو قوي في يونيو/ حزيران بنسبة 3.8 في المئة.

وأشار استطلاع رويترز إلى أن النمو السنوي للمبيعات من المتوقع أن يبلغ 2.6 في المئة.

وحتى الآن تخطى المستهلكون على نحو سلس تأثير الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي بفضل التضخم المتواضع، ونمو الأجور بأسرع وتيرة في 11 عاماً.

ودعم هذا خامس أكبر اقتصاد عالمي في وقت تقلص خلاله العديد من الشركات استثماراتها بفعل تصاعد الضبابية المتصلة بانفصال بريطانيا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.5 في المئة في ثلاثة شهور حتى يوليو/ تموز وهي أقل زيادة منذ بداية العام الحالي، وتعكس انخفاض أحجام المبيعات في مايو/ أيار.

وقفزت المبيعات عبر الإنترنت 6.9 في المئة على أساس شهري في أكبر زيادة من حيث الحجم منذ مايو/ أيار عام 2016. (رويترز)