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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي ضمن المدن الواعدة لتقنيات «فنتك» تاريخ النشر: 16/08/2019 استمع صنفت مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI Intelligence»، دبي في المرتبة السابعة عالمياً على مؤشر أفضل الوجهات المستقبلية للاستثمار في أنظمة التكنولوجيا المالية «فنتك» للعام 2020/‏2019، وذلك ضمن فئة الآفاق الاقتصادية الواعدة، حيث تقدمت دبي في التصنيف الذي تصدرته لندن، وتلتها كل من طوكيو وسنغافورة، على كوالا لمبور وشانجهاي وهونج كونج.

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