«إعمار العقارية» الأنشط بـ 38 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي 1.27%، ليغلق عند 2795.7 نقطة، بتداولات بـ 168,5 مليون درهم، بتنفيذ 3456 صفقة توزعت على 217,2 مليون سهم، بارتفاع 5 شركات، وهبوط 28.

في ما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 37,9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 22,5 مليون درهم، ثم «الإثمار» 16,6 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 12,7 مليون درهم، ثم «آن ديجيتال» 10,2 مليون درهم.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها «السلام السودان» بإغلاق 1.14 درهم، بنسبة 4.58%، ثم «دي إكس بي» بإغلاق 0.235 درهم، بنسبة 3.07%، ثم «الاستشارات المالية» بإغلاق 0.259 درهم بنسبة 2.78%، ثم «شعاع كابيتال» بإغلاق 0.96 درهم بنسبة 1.05%، ثم «مصرف عجمان» بإغلاق 0.960 درهم، بنسبة 0.313%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها «المدينة للتمويل» بإغلاق 0.245 درهم بنسبة 9.92%، ثم «اكتتاب» بإغلاق 0.205 درهم بنسبة 6.81%، ثم «أمان» بإغلاق 0.452 درهم بنسبة 4.84%، ثم «أرابتك» بإغلاق 1.63 درهم بنسبة 3.55%، ثم «داماك» بإغلاق 0.927 درهم بنسبة 3.23%.