شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم غرامة لـ «مطلع» للتداول في فترة الحظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على «دايموند لاين للتجارة العامة»، بسبب قيام المطلع بالتداول على أسهم شركة مدرجة خلال فترة الحظر المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ما يشكل مخالفة لحكم المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وبحسب المادة 14، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل -بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال فترات حددها القانون.
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