هونج كونج ورقة ضغط لترامب على بكين تجارياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت الصين برد انتقامي في حال مضت الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت وزارة المالية أن بكين ستتبنّى «التدابير المضادة الضرورية» للرسوم الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة الأمريكية لفرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على البضائع الصينية، تنتهك الاتفاقيات التي توصل إليها قادة الدولتين في قمتي مجموعة العشرين بالأرجنتين واليابان على مدار العام الماضي.

وكان من المقرر في البداية أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/‏أيلول، ولكن واشنطن قررت الأسبوع الجاري، إزالة الرسوم عن بعض المفردات وأرجأت سنّ بعض الرسوم حتى الأول من ديسمبر/‏كانون الأول، لمساعدة المتسوقين في موسم عيد الميلاد.

وقال جو شياو مينج، وهو مسؤول سابق بوزارة التجارة الصينية ودبلوماسي، إن البيان يشير إلى أن الصين لا تعتقد أن إرجاء الولايات المتحدة لبعض الرسوم يكفي.

ونقلت وكالة بلومبيرج عنه القول، إن الصين جادة للغاية وملتزمة بأنه يجب ألا يتم فرض رسوم جديدة على الإطلاق، مضيفاً أن رد الصين «قد لا ينحصر على الرسوم».

ومن المنتظر أن يتوجه وفد تجاري صيني إلى واشنطن الشهر المقبل.

في المقابل، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بتسوية الأزمة التي تشهدها هونج كونج منذ أكثر من شهرين، معبراً عن أمله في أن تتصرف الصين تصرفاً «إنسانياً».

وكتب ترامب في تغريدة: «في الصين تزول ملايين الوظائف لتذهب إلى دول لا تخضع لرسوم جمركية وآلاف الشركات تغادر هذا البلد». وأضاف: «بالتأكيد تريد الصين إبرام اتفاق (مع الولايات المتحدة) لكن ليتصرفوا بإنسانية مع هونج كونج أولاً».

وبعيد ذلك كتب ترامب تغريدة أخرى لهجتها مختلفة، أكد فيها إن بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينج حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونج كونج بطريقة «إنسانية»، واقترح عقد لقاء مع الزعيم الصيني.

وقال ترامب: «أعرف الرئيس الصيني شي جين بينج جيداً. إنه زعيم كبير يحظى بكل الاحترام من شعبه. وهو جيد أيضاً في القضايا الشاقة، مؤكداً، ليس لدي أي شك في أن الرئيس شي يريد تسوية مشكلة هونج كونج بسرعة وبطريقة إنسانية، وهو قادر على القيام بذلك.

وأضاف عبارة «لقاء شخصي؟» في نهاية تغريدته، فيما بدا وكأنه يتوجه بشكل مباشر إلى الرئيس الصيني.

وحتى الآن أبدت إدارة ترامب حذراً في موقفها من الأزمة في هونج كونج، على الرغم من أنها تخوض منذ أشهر مواجهة مباشرة مع الصين في مجال التجارة.

من جهتها، قالت وزارة المالية الصينية أمس الخميس، إنه يتعين على بكين اتخاذ التدابير المضادة اللازمة لأحدث التعريفات الأمريكية على السلع الصينية البالغة 300 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أن التعريفات الأمريكية تنتهك الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه قادة البلدين، وتبتعد عن المسار الصحيح لحل النزاعات عن طريق التفاوض.