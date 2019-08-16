القابضة للقطن تعرض مصنع ملابس وغزل ونسيج للإيجار بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام إيجار مصنع ملابس جاهزة ومنسوجات للإيجار على المستثمرين بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وزيادة معدلات تشغيل العمالة فى محافظات الصعيد .
وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ل" الخليج 365" أن المصنع داخل حدود شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج بالفيوم ، وهو عبارة عن مبنى خالى دورين بمساحة 14.335 الف متر ،كما يضم مبانى بمساحة 17 الف متر ومخازن 4 ألاف متر .
أضاف مصطفى أن المصنع يحتاج إلى إحلال وتجديد أعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات لتتواكب مع متطلبات الصناعة ،كما يوجد 23 ألف متر خلف المصنع متاحة للاستخدام .
أشار أن العرض يتضمن الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للمد بموافقة الطرفين بزيادة 7% سنويا بعد السنة الثالثة، مؤكدا ان القابضة تسعى الى استغلال لكامل الاصول المتاحة داخل الشركات التابعة تزامنا مع خطة التطوير والتحديث الجديدة التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام .
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