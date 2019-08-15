شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد كسره لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ومع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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ووسط تلك الضغوط السلبية نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 126.29 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 120.0 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط