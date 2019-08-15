ايه إم دي يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل – 15-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 29.67 ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.29 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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