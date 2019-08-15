آي بي إم يعمق من خسائره – تحليل – 15-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 134.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.82) ، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 134.88 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.38 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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