شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 34.28 ، ليعطي لنفسه فرصة لجني أرباحه ولاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وأيضاً لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 34.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.29 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد