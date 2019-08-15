- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 34.28 ، ليعطي لنفسه فرصة لجني أرباحه ولاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وأيضاً لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 34.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.29 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ايه تي آند تي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 15-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.