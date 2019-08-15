شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الداش كوين مستوى 93.13 ويضغط سلباً عليه الآن في محاولة لكسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 80.00 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع التذكير بأن الثبات دون 110.90 يمثّل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 85.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط